"Cristiano Ronaldo merecia um final de carreira diferente, lamento"

Bernardeschi foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus e ficou com boa impressão do português. "Pelo homem que é", merecia um final de carreira "diferente", aponta o extremo italiano.

Federico Bernardeschi, que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus, lamenta pela forma como está a carreira do internacional português neste momento - rescindiu com o Manchester United e, por enquanto, está sem clube - e diz que CR7 merecia pendurar as chuteiras de outra forma.

"Lamento pelo Cristiano. Ele é um dos três melhores jogadores da história. Pelo que mostrou, merecia um final de carreira diferente. Lamento, acima de tudo, pelo homem que ele é", apontou o avançado italiano que represente o Toronto FC, da MLS.

"Um jogador do nível dele tem o direito de parar quando quiser, mas tem de ser lúcido e entender quando é o momento certo", referiu ainda, em declarações no canal da Twitch "Cronache di Spogliatoio".