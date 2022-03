"Cristiano Ronaldo? Marcar golos não define um jogador, jogar futebol é outra coisa"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antonio Cassano não coloca Cristiano Ronaldo ao nível de jogadores como Zidane e Iniesta, embora reconheça a capacidade goleadora do português.

O hat-trick apontado frente ao Tottenham voltou a colocar o nome de Cristiano Ronaldo (ainda mais) nas bocas do Mundo e Antonio Cassano, antigo futebolista, também falou publicamente sobre o avançado do Manchester United. Para o italiano, o internacional português é um goleador, mas não está entre os melhores jogadores da história do futebol.

"Cristiano Ronaldo não está entre os melhores jogadores do Mundo. É goleador? É. É um avançado forte? É. Ganhou títulos? Ganhou. Mas é como o Inzaghi e o Trezeguet: jogadores fabulosos, sim, mas sejamos específicos: jogar futebol é outra coisa diferente. O golo não define um jogador. O Iniesta não marcou 60 golos, o Zidane não chegou aos 100. Estes, sim, são génios que fizeram história no futebol", afirmou no programa Bobo TV.

Bari, Roma, Real Madrid, Sampdória, Milan, Inter e Parma foram os clubes que Cassano representou. Marcou dez golos em 39 internacionalizações pela seleção transalpina.