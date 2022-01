O português deixou uma mensagem apaixonada nas redes sociais

Georgina Rodríguez celebra, esta quinta-feira, 28 anos e a data está a ser passada com a família no Dubai. Cristiano Ronaldo não quis deixar passar o dia em branco nas redes sociais e assinalou-o de forma romântica e orgulhosa.

No Instagram, o craque português, que já tinha partilhado fotos da família a gozar as mini-férias no Dubai, gravou um vídeo onde se vê o teaser do documentário 'Soy Georgina', que estreou na Netflix precisamente esta quinta-feira, projetado num arranha-céus no Dubai.

Na legenda, Cristiano escreveu: "Muitos parabéns, meu amor."

Nesse mesmo vídeo consegue-se ouvir Georgina a reagir de forma efusiva e a filha Alana deliciada ao ver a cara da mãe. A criança soltou um "Mamacita, linda" que deixou todos derretido.

Mas a família está prestes a crescer. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão a poucos meses de voltarem a ser pais. A modelo espanhola está grávida pela segunda vez, desta feita de gémeos. Desta relação nasceu Alana Martina, de quatro anos. Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, de 11 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de quatro, que nasceram através de uma barriga de aluguer.