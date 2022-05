"Cristiano Ronaldo? Manchester United não pode jogar com um avançado de 38 anos"

Jamie Carragher, antigo central do Liverpool, tem uma opinião formada sobre o que deve fazer Erick Ten Hag

Figura em Old Trafford, mesmo numa época complicada a nível coletivo, Cristiano Ronaldo não tem, para alguns, lugar cativo no Manchester United 2022/2023. Jamie Carragher é uma das vozes que não confia necessariamente no português para liderar o ataque dos red devils.

"Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores de todos os tempos e é um milhão de vezes melhor jogador do aquilo que eu fui. Obviamente não estou a dizer para ele pendurar as chuteiras e não digo isto para o desrespeitar. Ele é incrível, mas nunca jogou numa equipa tão má como esta. Sempre jogou em grandes equipas e tentou sempre ser o protagonista. Isto é algo negativo quando não estás numa boa equipa e foi sempre isso que eu pensei ao longo desta temporada. O United não pode continuar outra época com um avançado de 38 anos, mesmo que ele ainda marque golos", explicou, num programa da Sky Sports.

Erik Ten Hag, novo treinador do Manchester United, já elogiou publicamente Cristiano Ronaldo, ficando no ar a ideia de que o neerlandês conta mesmo com o avançado para a próxima temporada, em Old Trafford.