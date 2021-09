Cristiano Ronaldo: mais um recorde na Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo supera a marca de Casillas esta noite diante do Villarreal.

O astro português Cristiano Ronaldo chega esta quarta-feira a mais um recorde na carreira. Após igualar o número de jogos na Liga dos Campeões com o ex-guarda-redes Iker Casillas, o avançado passa agora a ser o número um dessa classificação ao alinhar diante do Villarrea, esta quarta-feira.

Contando as pré-eliminatórias, Cristiano Ronaldo passa a somar 182 jogos na prova e, descontando os quatro jogos que disputou de acesso à fase de grupos, que não entram nas estatísticas da Champions, chega aos 178.

Desde que a Taça dos Campeões Europeus passou a Champions, o capitão da seleção portuguesa já é o jogador com mais títulos (cinco, mais um do que um lote de 16 jogadores) e com golos marcados (135, contra 121 do seu principal perseguidor, o argentino Lionel Messi).