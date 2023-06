Cristiano Ronaldo lembra apresentação no Al Nassr: "Dos meus melhores momentos no futebol"

Admitindo que estava "um pouco nervoso", o avançado português recorda com alegria o dia em que foi apresentado oficialmente como jogador do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista aos meios oficiais da Liga da Arábia Saudita e recordou o dia em que foi apresentado como jogador do Al Nassr, num estádio esgotado. O internacional português fala num dia "maravilhoso" e num dos "melhores momentos" que já viveu no futebol.

"Lembro-me do primeiro dia que aqui estive. Estava um pouco nervoso, como seria de esperar. O estádio estava lotado, estava com a minha família... todo um ambiente diferente. Agora é completamente diferente, estou mais relaxado, adaptado e são boas memórias", adiantou.

"Tem sido fantástico. Claro que me lembro muito do primeiro dia. O dia da minha apresentação foi maravilhoso. Esperava tudo aquilo que aconteceu porque também foi um dia especial para eles [adeptos], não só para mim e para a minha família. Foi um dia completamente diferente e eu fiquei realmente surpreendido e foi fantástico. Foi um dos meus melhores momentos no futebol. Quando tens uma apresentação como aquela, é sempre uma boa memória", continuou.

A entrevista será exibida na íntegra a partir das 17h00 desta quinta-feira.

[vídeo Twitter Oficial Roshn Saudi League]