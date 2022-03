Cristiano Ronaldo: "Juntos, vamos lutar para colocar Portugal no Mundial"

No primeiro dia da preparação para o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, o capitão da Seleção Nacional mostrou-se confiante num apuramento para o Qatar

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para mostrar o ambiente que se vive na Seleção Portuguesa no arranque dos trabalhos para o encontro com a Turquia, agendado para quinta-feira, dia 24, às 19h45, no Estádio do Dragão.

O camisola sete da equipa das Quinas fez uma publicação com a seguinte mensagem: "Foco total no Mundial 2022. Orgulhoso, como sempre, por representar Portugal. Sabemos que o caminho não será fácil, temos o máximo respeito pelos adversários que vamos enfrentar e que partilham dos mesmos objetivos que nós. Mas, juntos, vamos lutar para colocar Portugal no nosso devido lugar. Vamos a isto!", reiterou o astro madeirense que, aos 37 anos, soma 184 internacionalizações e 115 golos pela Seleção Nacional, tendo disputado quatro Mundiais até ao momento (2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e 2018 na Rússia).

Recorde-se que, caso vença a congénere turca, Portugal terá de ganhar ao vencedor do duelo entre Itália e Macedónia do Norte para garantir o passaporte para a fase final do Campeonato do Mundo do Catar, que se realizará durante os meses de novembro e dezembro.