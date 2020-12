Cristiano Ronaldo já tem outra marca redonda na cabeça: "Adivinhem..."

Craque português deixou mensagem nas redes sociais após o bis frente ao Génova.

Dias depois de ter ido a Camp Nou vencer por 3-0, com um bis de Cristiano Ronaldo da marca dos 11 metros, a história quase que se repetiu na deslocação a Génova: vitória por 3-1 e com o CR7 a marcar novamente dois golos de penálti, que desfizeram a igualdade e confirmaram o triunfo dos bianconeri.

O português resolveu a partida no jogo 100 com a camisola da Juventus e assinalou o número nas redes sociais, já com outro objetivo em mente. "Que melhor maneira de comemorar meu 100º jogo pela Juventus do que marcar mais dois golos para a equipa? Estou muito orgulhoso por ter alcançado esse número com a camisa da Vecchia Signora, mas adivinhem: também já estou a pensar nos 100 golos pela Juve, assim como em todos os títulos no final da temporada! Vamos lá, pessoal!", escreveu no Instagram.

Ronaldo, que leva 79 golos pela Juventus, estabeleceu outro registo notável, tornando-se o primeiro futebolista a atingir este século as 400 vitórias nas cinco grandes ligas europeias (num total de 559 jogos realizados). Messi é o segundo neste ranking, com 366, todas pelo Barcelona no caso do argentino.