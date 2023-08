Cristiano Ronaldo incrédulo por não ser considerado o homem do jogo

Cristiano Ronaldo, que este sábado bisou diante do Al Hilal, não escondeu o espanto por não ter sido considerado o homem do jogo. MVP acabou por ser Sergej Milinkovic-Savic, médio da equipa de Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo esteve em destaque no duelo diante do Al Hilal de Jorge Jesus - marcou os dois golos do triunfo (2-1) do Al Nassr - e conquistou a Taça dos Campeões Árabes mas nem isso chegou para, no final, ser considerado o homem do jogo.

Já depois do apito final, a organização distriubiu os prémios e decidiu entregar o do homem do jogo a Sergej Milinkovic-Savic, médio treinado por Jorge Jesus, o que deixou o internacional português incrédulo. Cristiano Ronaldo acabou mesmo por comentar a distinção com alguns dirigentes do Al Nassr.

Veja o momento: