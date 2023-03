Cristiano Ronaldo ficou sem qualquer voto 19 anos depois

Desde 2003 que CR7 recebia votos de selecionadores ou capitães na eleição do The Best. Este ano (votação relativa a 2022) não esteve entre os 14 jogadores que receberam votos

O The Best foi há dias e entretanto algumas análises começaram a surgir. Uma delas envolve Cristiano Ronaldo, segundo maior vencedor do galardão, com cinco conquistas, que pela primeira vez, após 19 anos, ficou sem qualquer voto.

Os finalistas foram Messi, Mbappé e Benzema, mas os selecionadores e capitães de seleções podiam votar livremente. Acabaram por receber votos um total de 14 jogadores, entre os quais não consta Ronaldo: Messi, Mbappé, Benzema, Modric, Haaland, Mané, Julián Álvarez, Hakimi, Neymar, De Bruyne, Vinicius Junior, Lewandowski, Bellingham e Salah.

Em 2005, na votação referente a 2004 (primeiro ano no Manchester United), Ronaldo ficou em 13.º, e a partir sempre tinha recebido votos. Foram 18 anos seguidos a ser votado (ficou em sétimo no ano passado), até agora.

Aos 38 anos, Ronaldo atua no Al Nassr, da Arábia Saudita, onde acaba de receber o prémio de jogador do mês, com oito golos e duas assistências em quatro jogos em fevereiro.