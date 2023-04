Cristiano Ronaldo fica em branco e Al Nassr atrasa-se na corrida ao título

Nulo permaneceu até final na visita ao Al Feiha.

O Al Nassr, com Cristiano Ronaldo a titular, empatou este domingo sem golos na visita ao Al Feiha, em jogo da 23.ª jornada da Liga saudita, atrasando-se na corrida ao título.

Após ter bisado na ronda anterior, o avançado português não conseguiu fazer o gosto ao pé, com o Al Nassr a manter-se desta forma na vice-liderança do campeonato, com 53 pontos, numa altura em que o líder Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, está a vencer por 2-0 frente ao Al Wehda.

Caso o Al Ittihad vença o encontro, irá passar a somar 56 ponto na liderança da Liga saudita, com mais três pontos do que Ronaldo e companhia.