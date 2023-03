Cristiano Ronaldo festeja vitória: "Acreditar sempre até ao final"

Al Nassr venceu o Al Batin, por 3-1, mas com os golos a ser marcados apenas no período de compensação.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para celebrar a vitória do Al Nassr, esta sexta-feira. A equipa que lidera o campeonato venceu na receção ao Al Batin, por 3-1, com os três golos a serem apontados já no período de compensação - os forasteiros inauguraram o marcador aos 17 minutos.

Por esse motivo, o internacional português reforçou que é preciso "acreditar até ao final". "Vamos", acrescentou.