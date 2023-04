Cristiano Ronaldo faz o onze ideal da carreira: confira as escolhas

Convidado pelo GOAL Arabia a escolher o melhor 11 inicial da carreira, Cristiano Ronaldo optou por sete jogadores com quem se cruzou no Real Madrid, três do Manchester United e um da Juventus.

O portal GOAL Arabia desafiou Cristiano Ronaldo a escolher o seu onze de sonho. Há sete jogadores com quem o internacional português se cruzou no Real Madrid, três com quem partilhou balneário no Manchester United e um com quem conviveu na Juventus.

Cristiano Ronaldo, que agora representa o Al Nassr, da Arábia Saudita, não se incluiu neste onze de craques e também não houve nenhum jogador português escolhido.

O onze escolhido: Iker Casillas; Sergio Ramos, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric e Paul Scholes; Gareth Bale, Wayne Rooney e Karim Benzema.