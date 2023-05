Cristiano Ronaldo falha último jogo do Al Nassr

O internacional português está fora das opções do técnico Dinko Jelicic para o jogo do Al Nassr com o Al Fateg, esta quarta-feira

Cristiano Ronaldo não irá a jogo pelo Al Nassr, esta quarta-feira, frente ao Al-Fateh, encontro da derradeira jornada da liga da Arábia Saudita. O internacional português, recorde-se, tinha sido substituído aos 85 minutos no jogo frente ao Al Ettifaq devido a problemas musculares.

De acordo com a imprensa saudita, Ronaldo já tinha falhado os dois últimos treinos da equipa e é assim poupado, uma vez que terá, este mês, dois jogos a disputar pela Seleção Nacional.

A Seleção nacional defronta, a contar para o apuramento para o Euro'2024, a Bósnia (dia 17) e a Islândia (dia 20).

A partida frente ao Al-Fateh está marcada para às 19hoo desta quarta-feira e não terá qualquer influência na classificação final, mantendo a equipa de Ronaldo em segundo lugar do campeonato, atrás do Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo.