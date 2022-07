Cristiano Ronaldo falha apresentação no Manchester United

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United

Craque português alega razões familiares.

Numa altura em que a possibilidade de Cristiano Ronaldo deixar o Manchester United ganha força, o internacional português não se vai apresentar esta segunda-feira no Manchester United, ao contrário do que acontece com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, bem como os restantes jogadores que estiveram ao serviço das suas seleções.

De acordo com a Imprensa inglesa, o craque português não irá comparecer devido a "razões familiares".

De recordar que Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato, mas terá informado o clube de que pretende jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, algo que nos "red devils" não terá oportunidade de fazer.