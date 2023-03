"Cristiano Ronaldo? Eu dormia bem, inclusive durante essas noites"

Erik ten Hag recordou a polémica com CR7, que acabou por ditar a saída do avançado do Manchester United.

Cristiano Ronaldo rescindiu com o Manchester United antes do Mundial do Catar, depois de muita polémica em torno do craque e de uma relação com Erik ten Hag longe de ser a melhor. O treinador neerlandês, antes do encontro com o Liverpool, para a ronda 26 da Premier League, recordou a saída de CR7 e garante não estar arrependido da decisão que foi tomada: abdicar do português.

"Tinha as minhas razões. Eram óbvias e também sabia as consequências. Podia ter tido um resultado negativo. Isso é sempre possível no futebol, mas não me preocupei. Dormia bem, inclusive durante essas noites", afirmou, citado pela imprensa inglesa.

"Tenho que tomar decisões em relação ao desenvolvimento do clube e da equipa. Esse é o meu trabalho e essa é a responsabilidade que tenho. Tenho de enfrentar as consequências e o impacto das minhas decisões, não só a curto, mas também a longo prazo", vincou.

Ten Hag não escondeu que encontrou alguma falta de disciplina no clube. "Havia, não tenho de mentir sobre isso. Jogadores de topo gostam de uma boa estrutura, não apenas no campo. Tens de ter algumas regras. Penso que é evidente em qualquer organização que quando não há regras nem disciplina no que toca a levá-as a sério, cria-se confusão. Isto acontece não apenas em clubes de futebol, mas em todos os empregos. E eu via o que acontecia em campo", sublinhou.

O ex-treinador do Ajax devolveu o clube aos títulos, depois de conquistar a Taça da Liga, numa final ganha ao Newcastle no passado fim de semana. Já Ronaldo rumou ao Al Nassr, da Arábia Saudita, onde já apontou oito golos em sete jogos.