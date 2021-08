Cristiano Ronaldo estava perto do City... até que apareceu Ferguson

TREINO DO MANCHESTER UNITED CENTRO DE TREINOS DO MANCHESTER UNITED EM CARRINGTON 5 DE DEZEMBRO DE 2006 FOTO DE LUIS MANUEL NEVES ALEX FERGUSON CRISTIANO RONALDO TREINO DO MANCHESTER UNITED

Imprensa de Manchester dá conta de um telefonema decisivo do antigo treinador de CR7

Poucos são aqueles que podem discutir a importância de Alex Ferguson na carreira de Cristiano Ronaldo. O mundo do futebol já sabia que o mítico treinador escocês era um autêntico pai futebolístico e, nas últimas horas, vão surgindo mais notícias que comprovam e que confirmam essa mesma condição.

Segundo o The Manchester Evening News, numa altura em que o craque português estava mais perto de rumar ao Manchester City, foi um telefonema de Fergie, na manhã desta sexta-feira, a baralhar as contas e a deixar CR7 a caminho de Old Trafford.

Recorde-se que, sob as ordens de Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo, entre 2003 e 2009, tornou-se um dos mais importantes jogadores da história do Manchester United, para além do melhor do planeta, em 2008.