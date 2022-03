Cristiano Ronaldo: "Estamos no nosso devido lugar!"

O capitão da Seleção Nacional, que assistiu Bruno Fernandes no primeiro golo de Portugal frente à Macedónia do Norte, reagiu ao apuramento luso para o Mundial do Catar.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para agradecer o apoio dos portugueses na qualificação para o Campeonato do Mundo que se disputará em novembro e dezembro e aproveitou para salientar que a meta de chegar ao Catar foi atingida.

O camisola sete da equipa das Quinas fez uma publicação com a seguinte mensagem: "Objetivo atingido, estamos no Mundial do Catar, estamos no nosso devido lugar! Obrigado a todos os portugueses pelo incansável apoio! Força Portugal!", reiterou o astro nascido no Funchal, na ilha da Madeira, que, aos 37 anos, soma 186 internacionalizações e 115 golos pela Seleção Nacional, tendo garantido a sua quinta presença consecutiva em fases finais de Campeonatos do Mundo (depois de 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e 2018 na Rússia).

Recorde-se que, com o triunfo por 2-0 diante da Macedónia do Norte na final do play-off, a Seleção de Portugal apurou-se pela oitava vez para a fase final de um Mundial, percurso esse que teve início em 1966, com um terceiro lugar conseguido no Campeonato do Mundo realizado na Inglaterra, sendo essa a melhor prestação de sempre da equipa das Quinas.