"Cristiano Ronaldo está doente e não sei se estará pronto para domingo"

Ten Hag não contou com Ronaldo na Taça da Liga

Erik ten Hag explicou a ausência do avançado no encontro da Taça da Liga inglesa com o Aston Villa.

Cristiano Ronaldo não foi opção na vitória (4-2) do Manchester United na receção ao Aston Villa, encontro da Taça da Liga inglesa. De acordo com Erik ten Hag, o capitão da Seleção Nacional, convocado para o Mundial do Catar, está doente.

"Cristiano Ronaldo está doente e é por isso que não foi chamado. Não sei se ele estará pronto para domingo. É difícil prever como irá recuperar até lá, mas não estou preocupado com isso neste momento", declarou o treinador neerlandês.

Ronaldo vinha de quatro jogos consecutivos como titular no Manchester United e Ten Hag vincou que a ausência não está relacionada com a proximidade do Mundial. "Nada disso. Ele está doente e é por isso que não jogou", insistiu.