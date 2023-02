"Cristiano Ronaldo está desesperadamente agarrado a glórias do passado"

Rashford melhorou de rendimento, porque deixou de estar em segundo plano, relativamente a Cristiano Ronaldo. É isso que defende o antigo futebolista inglês Garth Crooks.

Garth Crooks, antigo jogador de Stoke City, Tottenham e Manchester United, entre outros, acredita que o bom momento de forma de Marcus Rashford está diretamente ligado à saída de Cristiano Ronaldo dos red devils. Depois da saída do internacional português, o jovem inglês marcou outro golos em nove jogos da Premier League e o clube de Old Trafford tem conseguido bons resultados, ocupando o terceiro lugar. O que não é uma coincidência, na opinião do ex-avançado, de 64 anos.

"Acho que significa alguma coisa o facto de os resultados do Manchester United terem continuado a melhorar desde a saída do Cristiano Ronaldo. E o mesmo em relação ao momento de Rashford. O Rashford já não tem de estar em segundo plano, face a um jogador que está desesperadamente agarrado a glórias do passado, que tem mais interesse nele do que na equipa. O problema foi removido", afirmou Crooks num programa da televisão britânica BBC.