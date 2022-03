Declarações de Wayne Rooney, antigo craque do Manchester United e atual treinador do Derby County, ao "The Sun".

Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo foram colegas de equipa no Manchester United entre 2004 [quando Rooney chegou ao clube, Ronaldo tinha chegado na temporada anterior] e 2009 [ano em que o português deixou o United] e, em declarações ao "The Sun", o antigo internacional inglês falou sobre o craque português, que em 2021 regressou a Old Trafford, depois de passagens por Real Madrid e Juventus.

"[Cristiano] Ronaldo era tão bom e tão irritante ao mesmo tempo... Provavelmente não é tão bom agora, mas provavelmente continua igualmente irritante", começou por dizer o agora treinador do Derby County, antes de recordar a sua expulsão nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2006, marcada por um piscar de olho do internacional português para o banco de suplentes, num embate entre Inglaterra e Portugal, que os lusos venceram nas grandes penalidades.

"Ele [Ronaldo] gosta de se atirar para o chão. Não tive qualquer problema com o Cristiano. Falei com ele no túnel e disse-lhe: "não tenho qualquer problema em que me expulsem". Porque eu tinha passado a primeira parte a tentar que o admoestassem por se atirar para o chão", afirmou, concluindo de seguida:

"Eu sou inglês, ele é português. Quando estamos a jogar, ele não me interessa. Não é o meu companheiro. Mas quando terminamos, somos companheiros de novo."