Na conferência de imprensa de apresentação como jogador do Al Nassr, Cristiano Ronaldo disse que "ir para a África do Sul não significava o fim da carreira". Naturalmente, foi um erro e CR7 queria dizer "Arábia Saudita". A gaffe teve reação por parte do Turismo daquele país africano.

O Turismo da África do Sul aproveitou o erro mediático da África do Sul para se promover, com humor à mistura. Não sabe do que estamos aqui a falar? Pois bem, na terça-feira, dia em que foi apresentado oficialmente como jogador do Al Nassr, Cristiano Ronaldo cometeu uma gaffe ao trocar Arábia Saudita por África do Sul.

"Vir para a África do Sul não é o fim da minha carreira", referiu, por lapso.

Outra coisa não seria de esperar e o momento teve repercussão nas redes sociais. E o Turismo da África do Sul brincou com a situação, com uma publicação no Twitter.

Um lapso que não passou ao lado do Turismo da África do Sul, que no Twitter garantiu estar de braços abertos para receber o português. "Pacientemente à espera que o Ronaldo chegue... És muito bem-vindo à África do Sul a qualquer altura", lê-se.