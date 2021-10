Cristiano Ronaldo eleito o jogador do mês na Premier League

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da Premier League em setembro.

Não tardou para que Cristiano Ronaldo recebesse o primeiro prémio de jogador do mês na Premier League. No regresso ao futebol inglês, o internacional português já foi eleito pela liga como o melhor jogador da competição, em escolha referente ao mês de setembro.

No período, Ronaldo defrontou as equipas do Newcastle, West Ham e Aston Villa. Duas vitórias e uma derrota, com três golos do avançado português marcados - média de um por jogo.

Esta é a quinta vez que Cristiano Ronaldo foi eleito jogador do Mês da Premier League, igualando a marca de Wayne Rooney no Manchester United.