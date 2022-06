Cristiano Ronaldo eleito Jogador do Ano do Manchester United

Pela quarta vez, Cristiano Ronaldo é galardoado com o prémio Sir Matt Busby Jogador do Ano. Venceu em 2003/04, 2006/07, 2007/08 e 2021/22.

Os adeptos do Manchester United votaram e elegeram Cristiano Ronaldo o Jogador do Ano da temporada 2021/22. O internacional português regressou este ano a Old Trafford e conquistou o prémio Sir Matt Busby, o que também tinha conseguido em 2003/04, 2006/07 e 2007/08, durante a primeira passagem pelos red devils.

A par do avançado, apenas David de Gea conseguiu esta distinção por quatro vezes.

CR7 marcou 24 golos e fez três assistências em 38 jogos esta época.