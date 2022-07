"Cristiano Ronaldo? É sempre bom saber como estão alguns nomes no mercado"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou encontro com Jorge Mendes, mas não necessariamente para abordar a possibilidade de CR7 rumar a Camp Nou

Cristiano Ronaldo continua com o futuro em aberto. De fora dos primeiros dias de trabalho do Manchester United, o craque português já foi associado, até, ao Barcelona. Laporta, presidente dos catalães, confirmou encontro com Jorge Mendes, mas apenas isso.

"Tive um jantar com Jorge Mendes na segunda-deira e falámos do mercado, na generalidade. Cristiano? Não vou falar de jogadores que discutimos na reunião, mas é sempre bom saber como estão alguns nomes no mercado", afirmou.