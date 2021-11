Cristiano Ronaldo é o sexto colocado na corrida à Bola de Ouro 2021

O avançado português Cristiano Ronaldo ficou em sexto lugar na corrida à Bola de Ouro 2021.

O futebolista português Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ficou pela primeira vez desde 2010 fora do pódio do prémio da revista francesa France Football, ao ser sexto na edição de 2021.

Ronaldo, de 36 anos, que no verão trocou os italianos da Juventus pelos ingleses do Manchester United, não ficava fora do pódio desde 2010, ano em que os três primeiros lugares foram ocupados por jogadores do Barcelona (Messi, Andrés Iniesta e Xavi Hernández).

O internacional português, formado no Sporting e que jogou também no Real Madrid e na Juventus, ganhou em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, foi segundo em 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 e 2018 e, ficou em terceiro em 2019.

Em 2020, a Bola de Ouro não foi entregue por decisão da revista, devido à pandemia de covid-19.

Na edição deste ano, Bruno Fernandes (Manchester United) foi 21.º, em igualdade com o argentino Lautaro Martínez, enquanto Rúben Dias (Manchester City) foi 26.º, também em igualdade com o espanhol Gerard Moreno e o italiano Nicolò Barella.

O vencedor da Bola de Ouro vai ser conhecido hoje com o argentino Lionel Messi e o polaco Robert Lewandowski como principais candidatos.