Outro recorde: Cristiano Ronaldo chega aos 600 milhões de seguidores no Instagram

Messi está em segundo com 482 milhões de seguidores

Cristiano Ronaldo alcançou a impressionante meta dos 600 milhões de seguidores no Instagram.

O jogador português é a primeira pessoa a alcançar esta marca, algo inédito nesta rede social.

Em novembro, o futebolista português já contava com 500 milhões de seguidores.



No 2.º lugar do ranking está Lionel Messi com 482 milhões de seguidores, enquanto a cantora Selena Gomez está no terceiro lugar com 427 milhões.

Na 4.ª posição, aparece a influencer Kylie Jenner com 398 milhões de seguidores e depois o ator Dwayne Johnson, conhecido como "The Rock", com 388 milhões.