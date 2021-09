Cristiano Ronaldo e o filho: há quem fale em "golpe duplo" do Manchester United

Cristianinho vai integrar os escalões de formação do clube inglês.

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, a par da ida de Messi para Paris, apimentou o recente mercado de transferências. O craque português volta a uma casa onde foi muito feliz no início da carreira e terá a companhia da família, incluindo Cristiano Ronaldo Jr.

Sobre este último, o jornal "As", de Espanha, escreve que se trata de um "golpe duplo" por parte dos red devils, já que o filho de CR7 vai integrar os escalões de formação dos red devils.

Cristianinho, aliás, irá partilhar o balneário com o filho de Wayne Rooney, outra grande figura do clube, já retirada dos relvados. "Ele tem potencial. É rápido, dribla bem. Mas isso não é nada, não chega. É preciso muito trabalho e dedicação, estou sempre a dizer-lhe. Não o vou pressionar para ser jogador de futebol, mas se me perguntarem se quero, claro que quero. No entanto, quero sobretudo que ele seja o melhor, seja futebolista ou médico", afirmou recentemente Ronaldo sobre o filho, de 11 anos, que integrava os escalões de formação da Juventus, onde registou números de assinalar.