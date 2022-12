"Cristiano Ronaldo? É difícil para os jogadores parar, aceitar o fim"

O antigo futebolista Filippo Inzaghi compreende que seja difícil para Ronaldo colocar um ponto final na carreira.

Comentando o atual momento da carreira de Cristiano Ronaldo, Filippo Inzaghi referiu que é difícil aos jogadores aceitar quando é o tempo certo para pendurar as chuteiras. O antigo avançado italiano disse também que é complicado para um treinador lidar com a situação do internacional português.

"É difícil para nós parar, aceitar o fim. Nunca que sabe o que se segue, sobretudo porque o que fazes dá-te sensações que são difíceis de recuperar. Ninguém sabe o que lhe vai pela cabeça, mas não é fácil um treinador lidar com uma situação destas. Felizmente para mim obrigaram-me a parar, mas alguns jogadores merecem acabar a um nível alto", afirmou o ex-Juventus e Milan em declarações à Sky Sports Italia.

De recordar que CR7 está sem clube depois de ter rescindido contrato com o Manchester United.