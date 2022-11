"Cristiano Ronaldo é ambicioso, quer sempre mais. Também procuro isso"

Endrick é uma das maiores promessas do Palmeiras e do futebol brasileiro. Ronaldo é a inspiração.

Endrick, jovem avançado de apenas 16 anos, é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e já sabe o que é ser campeão, neste caso ao serviço do Palmeiras, de Abel Ferreira. Em entrevista ao Canal 11, referiu que "é um sonho" conhecer Cristiano Ronaldo e que tem o craque português como grande referência.

"Cristiano Ronaldo é ambicioso, quer sempre mais. Procuro isso. Não desiste de nada, muito bom", elogiou Endrick. "Vejo vídeos do Cristiano no Manchester United, quando era mais novo. Era rápido, habilidoso. Acompanhei também bastante no Real Madrid", referiu.

Endrick nunca conheceu o capitão da Seleção Nacional, mas admite que seria um "sonho" concretizado. "Nunca falei com, mas é um sonho. Um dia, se Deus quiser, que o possa encontrar, dar-lhe um abraço. Jogar com ele? É um sonho de criança. Procuro essa referência e se jogasse com ele ficaria muito feliz. Se for para acontecer, vai acontecer", vincou.

Em sete jogos pela principal equipa do Palmeiras em 2022, Endrick fez três golos.