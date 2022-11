Cristiano Ronaldo diz que Manchester United parou no tempo: "O progresso foi zero..."

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornal The Sun, que será divulgada na íntegra na segunda-feira.

Manchester United tentou forçar a sua saída? "Sim. Não só o treinador, mas mais duas ou três pessoas da direção do clube. Senti-me traído."

Acha que estão a tentar verem-se livres de si? "Honestamente, não devia dizer isso... Não sei. Mas eu não quero saber. As pessoas devem ouvir a verdade. Sim, senti-me traído e que as pessoas não me queriam aqui. Não só este ano, mas também o ano passado."

Clube estagnado: "Não sei o que se passa, mas desde que o Sir Alex Ferguson deixou o Manchester United, não vi evolução no clube. O progresso foi zero. Por exemplo, existe um ponto interessante, como o Manchester United, depois de ter despedido o Ole [Gunna Solskjaer], contratam como diretor desportivo Ralf Rangnick, que é algo ninguém entende. Este tipo nem sequer é treinador. O Manchester United contratar um diretor-desportivo não só me surpreendeu a mim, como a todo o mundo. Nada mudou. Surpreendentemente, nem a piscina, nem o jacuzzi... até o ginásio. Até alguns pontos de tecnologia, a cozinha, os chefs, que aprecio bastante, porque são pessoas amorosas. Passaram no tempo e isso surpreendeu-me bastante, porque pensava que ia ver coisas diferentes, como referi anteriormente, ao nível da tecnologia, infraestruturas, mas, infelizmente, vemos muitas coisas que estava habituado a ver aos 20, 21, 23... por isso, surpreendeu-me bastante."

Críticas de Rooney: "Não sei porque me critica tanto... provavelmente porque ele terminou a carreira e eu ainda jogo a alto nível. Não vou dizer que pareço melhor do que ele. O que é verdade..."

Sobre os adeptos do Liverpool cantarem o You'll Never Walk Alone quando CR7 perdeu um dos gémeos: "Nunca esperei ver isso."

Regresso ao Manchester United: "Segui o meu coração. Ele [Sir Alex] disse-me: 'É impossível que vás para o Manchester City'. E eu disse: 'Ok, boss' [chefe]."

Incapacidade do United para contratar os melhores: "Acho que os adeptos devem saber a verdade. Quero o melhor para o clube. É por isso que vim para o Manchester United. Mas tens algumas coisas dentro que não [nos] ajudam a atingir um nível alto como o City, Liverpool e agora até o Arsenal... um clube com esta dimensão deveria estar no topo na minha opinião e eles não estão, infelizmente"