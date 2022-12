Cristiano Ronaldo é o melhor marcador de sempre a nível internacional para a IFFHS

Português lidera o ranking, com 270 golos feitos ao serviço de Portugal e de vários clubes em provas internacionais. Eusébio fecha top-27 e Messi é o único que também passa da marca dos 200

Cristiano Ronaldo foi eleito, esta segunda-feira, como melhor marcador de sempre a nível internacional pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Com 270 golos, 118 deles marcados por Portugal e os restantes por clubes nas provas internacionais, continentais e não só, como o Mundial de Clubes, CR lidera o ranking de forma destacada, com mais 35 tentos do que Lionel Messi, o único que também a marca dos 200.

Robert Lewandowski, com 178 golos, fecha o pódio, enquanto Eusébio, no 27º lugar, fecha o ranking, sendo o outro português presente na lista que contabiliza os golos marcados pelos jogadores com a seleção e com os clubes em provas internacionais.

Ranking dos melhores marcadores:

1. Cristiano Ronaldo - 270 golos

2. Lionel Messi - 235

3. Robert Lewandowski - 178

4. Gerd Müller - 137

5. Neymar - 136

6. Karim Benzema - 128

7. Raúl - 123

8. Ali Daei - 122

9. Ferenc Puskás 122

10. Luis Suárez - 121

11. Zlatan Ibrahimović - 119

12. Edin Džeko - 117

13. Didier Drogba - 115

14. Andriy Shevchenko - 115

15. Edinson Cavani - 113

16. Ronaldo - 112

17. Thierry Henry - 110

18. Romário - 109

19. Romelu Lukaku - 108

20. Samuel Eto'O - 105

21. Sunil Chhetri - 104

22. Sergio Aguero - 104

23. Pelé - 103

24. Miroslav Klose - 102

25. Mohamed Salah - 101

26. Bader Al-Mutawa - 100

27. Eusébio - 100