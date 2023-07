Cristiano Ronaldo dispara ao lado: números desmentem superioridade da Arábia

O avançado sentenciou que o futebol europeu perdeu qualidade e que a liga da Arábia é muito melhor do que a dos EUA. Mas há dados que dizem que isso não é bem assim, pelo menos para já. Média de assistência nas grandes ligas europeias e até na MLS contrariam afirmações de CR7 e o campeonato saudita ainda tem de crescer bastante.

Cristiano Ronaldo voltou a defender, anteontem, com unhas e dentes a sua opção de dar seguimento à carreira na Arábia Saudita. E fê-lo valorizando a liga saudita por comparação com as europeias e a MLS (Estados Unidos e Canadá), esta última escolhida por Messi, que diz estarem a perder qualidade ou serem "muito inferiores" - no caso da MLS.

Deixando apenas a Premier League num patamar superior, CR7 desvalorizou em particular a La Liga e a Bundesliga, dizendo sobre a primeira que "não tem aquela qualidade" e sobre a segunda que "perdeu bastante". Mas a visão do capitão da Seleção Nacional não bate certo com o interesse que estes campeonatos geram junto dos adeptos, como se comprova facilmente pelas assistências médias nas últimas épocas, excluindo as temporadas de 2019/20 e 2020/21, afetadas pelas restrições de acesso motivas pela pandemia da covid-19.