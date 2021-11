Ronaldo, avançado do United

Cristiano Ronaldo marcou os golos golo do Manchester United no empate (2-2) com o Atalanta esta terça-feira.

Mais uma vez a salvar o Manchester United, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais após o empate com o Atalanta (2-2). Autor de dois golos em Bérgamo, um deles já no tempo de compensação, o astro português afirmou:.

"Acreditar até o fim... e faremos de tudo para atingir os nossos objetivos. Somos RED DEVILS", publicou no Twitter