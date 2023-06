Na habitual mensagem aos jovens que participam no Torneio Internacional Cristiano Ronaldo, o internacional português pediu para que todos "desfrutem" do torneio e da ilha da Madeira.

Na habitual mensagem que endereça aos jovens participantes do Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol, organizado pelo Nacional e que termina no próximo domingo, em quatro dias de imensa competição, Cristiano Ronaldo voltou a sublinhar o quanto a Ilha da Madeira é especial para si. "Essa é uma ilha que me diz muito", começou por dizer.

Esta é a 4.ª edição do torneio que conta com a participação 40 clubes representados neste evento, num total de 88 equipas e mais de 1300 atletas que nos próximos quatro dias vão disputar os escalões etários de Sub-7, Sub-9, Sub-11 e Sub-13.

Num vídeo colocado no site do Nacional, o futebolista madeirense fez questão de dar as boas-vindas a todos os jovens atletas. "Olá malta, sei que estão no Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol. Para mim é um orgulho estarem na minha ilha a competir entre vocês, num torneio muito competitivo. Espero que as coisas possam correr da melhor maneira".

O internacional português fez questão de deixar um pedido especial a todos os atletas. "O mais importante é que possam desfrutar e que tenham sempre fair-play entre vocês. Desfrutem do torneio e da Ilha da Madeira", finalizou.