Cristiano Ronaldo de volta à titularidade na Premier League

Internacional português no onze escolhido por Erik ten Hag para iniciar a receção dos "red devils" ao West Ham.

Depois de um período algo conturbado, tendo mesmo sido afastado da equipa principal por ter-se recusado a entrar nos minutos finais da partida com o Tottenham (triunfo por 2-0), Cristiano Ronaldo está de volta à titularidade no Manchester United, no que à Premier League diz respeito.

O internacional português figura no onze inicial escolhido por Erik ten Hag para enfrentar o West Ham, em Old Trafford, na 14.ª jornada da Premier League.

De recordar que, na quinta-feira, Ronaldo já havia sido titular no triunfo na receção ao Sheriff, 3-0, em jogo da Liga Europa, tendo mesmo fechado as contas do marcador com um golo aos 81 minutos.