Cristiano Ronaldo: "Continuo com toda a paixão pelo jogo"

Craque português esteve em foco nos prémios The Best.

Cristiano Ronaldo esteve em grande destaque na cerimónia dos prémios The Best, da FIFA. O avançado português integrou o melhor onze e no final da cerimónia recebeu um prémio especial, das mãos de Infantino, presidente da FIFA, depois de se ter tornado o máximo goleador no que toca a seleções.

"Agradeço aos meus colegas, especialmente de Seleção, ao longo dos últimos 20 anos. Nunca pensei chegar a este recorde. Estou muito orgulhoso por este prémio da FIFA", afirmou. "Jogo desde os cinco, seis anos e quando vou para o relvado sinto ainda alegria e a motivação ainda está lá. Continuo com toda a paixão pelo jogo. Em breve vou fazer 37 anos e sinto-me bem. As pessoas perguntam-me quantos anos mais vou jogar e espero continuar mais quatro ou cinco", disse ainda.

"Obrigado à minha família, mulher, filhos, e em breve vou ser pai outra vez. É uma grande conquista", agradeceu o atual jogador do Manchester United.