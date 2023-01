Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Na sexta-feira, Cristiano Ronaldo apareceu em público com o tornozelo direito ligado.

Georgina Rodríguez comemorou 29 anos na sexta-feira e celebrou com um jantar num restaurante de Riade, em que juntou família e amigos. E há um pormenor que não passou despercebido: em algumas fotografias é possível ver que Cristiano Ronaldo estava com o tornozelo direito ligado [veja as fotografias acima].

Importa recordar que na quinta-feira, nas meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita, o internacional português sofreu uma entrada dura que o deixou, inclusive, a coxear ligeiramente à saída do relvado.

O Al Nassr perdeu a partida por 3-1, frente ao Al Ittihad.