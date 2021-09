"Cristiano Ronaldo chegou na sexta-feira e sabíamos que era uma má notícia para nós"

Guido Albers, agente de Van de Beek, teme perda de espaço do seu jogador no Manchester United.

Afinal de contas, nem todo mundo parece estar feliz com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Guido Albers, agente do médio Van de Beek, afirmou que a contratação do astro português não foi uma boa notícia para o seu jogador e que tentou tirá-lo dos Red Devils nesta época. A tentativa acabou frustrada com o "não" do técnico Solskjaer.

"O Cristiano chegou na sexta-feira e sabíamos que era uma má notícia para nós. Pogba joga na esquerda e com a chegada de Cristiano significa mais um jogador no meio do campo", disse Guido Albers em entrevista ao "Voetbal".

"Conversámos com Solskjaer e a direção. Tomámos a iniciativa de procurar um clube e a nossa procura terminou no Everton. Abrimos conversas com Marcel Brands e Farhad Moshiri. Na segunda-feira à noite [antes do prazo final de transferências] recebemos um telefonema do Solskjaer e do clube que nos disse que uma transferência estava fora de hipótese e que ele tinha de se apresentar no treino na manhã seguinte", acrescentou.

O jogador de 24 anos foi contratado há um ano junto ao Ajax por 40 milhões de euros. Ele assinou um contrato de cinco anos com clube inglês.