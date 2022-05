"Cristiano Ronaldo causa desunião. Quem o contratou é que tem a culpa"

John Barnes, antiga figura do Liverpool, critica o momento atual do Manchester United.

O Manchester United terminou a Premier League no sexto lugar, fora dos postos de acesso à Champions, e nem os 24 golos de Ronaldo ao longo da temporada servem para "calar" os críticos. John Barnes, antigo médio que passou, por exemplo, pelo Liverpool, considera que o português podia ter evidenciado outra postura.

"Ele causa desunião e falta de harmonia. Quando a bola não lhe chega, ele levanta as mãos. É um ótimo exemplo, não é? A harmonia no Manchester United é um problema e quem provoca essa desarmonia? Ele anda do género "a culpa não é minha,, eu faço o meu trabalho'. Isso não é o que faz um líder, isso é alguém que apenas pensa nele. Os adeptos gostam muito dele, mas quando as coisas não lhe correm bem...", afirmou.

"Sabemos que Ronaldo esteve bem, mas preferes que marque 20 golos por época ou que o United termine mais acima? Acho que teriam terminado melhor classificados se tivessem uma equipa melhor. Se a harmonia for melhor, Ronaldo não marcará os golos, mas a equipa será melhor, estaria a ganhar jogos. Ronaldo prejudica os outros jogadores. Rashford teria feito uma temporada melhor, Bruno Fernandes teria feito uma temporada melhor, Sancho teria sido melhor. Quem contratou Ronaldo é que tem a culpa", rematou.