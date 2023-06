Craque português será acionista do grupo Cofina no âmbito do processo em curso de MBO

Cristiano Ronaldo vai ser acionista do grupo Cofina, que detém o jornal Correio da Manhã. A notícia é do jornal ECO.

O craque português avançará no âmbito do processo em curso de MBO (Management Buy Out) liderado por Luís Santana e Octávio Ribeiro. O jornal ECO garante que o acordo com Cristiano Ronaldo está fechado.

O Jornal Económico adianta que Ronaldo ficará com 20% a 30% do capital da Cofina Media.