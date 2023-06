Cristiano Ronaldo assinala regresso "especial" a Portugal

Avançado português está concentrado com a Seleção, na Cidade do Futebol.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais, na noite desta terça-feira, e salientou que "é sempre um sentimento especial estar de volta a casa."

O internacional português, que joga no Al Nassr, da Arábia Saudita, está concentrado com a Seleção, que prepara os jogos de apuramento para o Euro'2024 com Bósnia e Herzegovina e Islândia.