ENTREVISTA, PARTE II - Pedro Mendes, antigo avançado do Sporting, acompanha a carreira do capitão da Seleção e não entende as críticas que lhe são feitas.

Pedro Mendes é da opinião de que Portugal poderia ter chegado um pouco mais longe no Mundial. O avançado ainda não perdeu a esperança de marcar presença numa grande prova internacional pela Seleção Nacional.