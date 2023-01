"Cristiano Ronaldo ainda não percebeu que já não tem 25 anos"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cantona considera que o português deve aceitar a passagem do tempo.

A atitude de Cristiano Ronaldo e o divórcio com o Manchester United dão ainda muito que falar. Eric Cantona, antiga estrela do emblema inglês, deixou reparos ao internacional português, recentemente apresentado como reforço do Al Nassr, da Arábia Saudita.

"Há dois tipos de jogadores no final da carreira. Eu decidi retirar-me cedo [com 31 anos] e isso é uma coisa. E há os que querem jogar até aos 40 anos e aí há dois tipos: os que querem fazer todos os jogos porque pensam que têm 25 anos e os que percebem que já não têm 25 anos, que estão lá para ajudar os jovens jogadores e que sabem que não vão jogar sempre", introduziu o francês ao Manchester Evening News.

"O Ibrahimovic faz isso no Milan, o Giggs ou o Maldini também o faziam. Mas penso que o Ronaldo não percebeu, e ainda não percebe, que já não tem 25 anos. Ele está mais velho e devia perceber isso em vez de ficar insatisfeito por fazer alguns jogos: 'Ok, eu já não tenho 25 anos, não posso jogar sempre, mas vou ajudar os jovens jogadores e aceitar a minha situação'", prosseguiu Cantona.

O antigo avançado realçou que é essencial aceitar a passagem do tempo. "Não apenas no futebol. Em tudo. Eu não consigo correr tão depressa como quando tinha 30 anos e tenho de aceitar isso. Tenho de aceitar que um dia vou morrer. É difícil aceitar, mas temos de o fazer. E o fim da carreira é como morrer. É um pouco isso", indicou. "Nós conseguimos cantar até aos 80 anos, podemos representar até aos 80 anos, mas os futebolistas ou outros desportistas sabem que depois dos 30, 33 anos, torna-se fisicamente mais difícil a cada dia que passa. Há que aceitar isso e ou retiras-te ou dizes que vais ajudar as novas gerações", rematou.