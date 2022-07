Cristiano Ronaldo alvo do Atlético de Madrid? Jornal AS diz que CR7 convenceu Simeone

De acordo com o jornal espanhol AS, Cristiano Ronaldo convenceu Simeone a contratar o avançado português.

Na primeira página do jornal espanhol AS desta segunda-feira Cristiano Ronaldo é destacado, com uma nota que associa o internacional português ao Atlético de Madrid. A publicação em causa escreve que o avançado convenceu Diego Simeone, treinador dos colchoneros, e acrescenta que o clube deverá proceder a algumas vendas para poder contratar o jogador do Manchester United.

É de recordar que, com a justificação de "motivos familiares", CR7 ainda não se apresentou ao trabalho no red devils, com quem tem contrato.

Eis a primeira página do AS: