Cristiano Ronaldo aguarda saída de um jogador estrangeiro para ser inscrito pelo Al Nassr

O Al Nassr já tem no plantel oito jogadores de nacionalidade estrangeira - o limite naquele campeonato. Cristiano Ronaldo é o nono, pelo que terá de haver uma saída para que o português seja inscrito.

Cristiano Ronaldo não terá sido ainda inscrito como jogador do Al Nassr. De acordo com a agência de notícias AFP, o avançado português aguarda a saída de um jogador estrangeiro. Isto porque já há oito atletas de outro país que não a Arábia Saudita a representar o emblema de Riade - no campeonato saudita o máximo de futebolistas estrangeiros por equipa é, precisamente, oito.

Assim sendo, terá de haver uma saída para que CR7 seja inscrito e possa, então, começar a jogar pelo novo clube.

"Um jogador estrangeiro tem de sair para registar o Ronaldo, seja por venda ou por rescisão de contrato por mútuo acordo", avançou fonte do Al Nassr à AFP.

Uma outra fonte daquele emblema garantiu ainda que "há negociações para que um dos jogadores seja vendido, mas ainda não se chegou à fase final do acordo."

David Ospina (Colombia), Álvaro González (Espanha), Ghislain Konan (Costa do Marfim), Luiz Gustavo (Brasil), Pity Martínez (Argentina), Vicent Aboubakar (Camarões), Anderson Talisca (Brasil) e Jaloliddin Mascharipow (Uzbequistão) são os jogadores do Al Nassr que não têm nacionalidade saudita. Segundo a AFP, deverá ser este último, Jaloliddin Mascharipow, a ser "despachado" pelo clube.

O Al Nassr tinha jogo marcado para esta quinta-feira, mas, devido ao mau tempo, a partida contra o Al Tai foi adiada para amanhã, às 15h00.

Não é certo que Cristiano Ronaldo possa já ser utilizado, por dois motivos. Pela questão de não estar ainda inscrito na Liga saudita e também devido a uma suspensão de dois jogos a que foi sujeito enquanto ainda era jogador do Manchester United e que poderá ter de cumprir agora, no novo clube.