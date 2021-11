Cristiano Ronaldo admite um "pouco de sorte" num "jogo difícil" em Bérgamo

O Manchester United lidera o Grupo F da Liga dos Campeões com sete pontos, os mesmos do Villarreal. Ronaldo foi o autor dos dois golos no empate frente à Atalanta.

Mais uma vez, Cristiano Ronaldo foi o herói do Manchester United e evitou a derrota da equipa. Os red devils empataram a duas bolas em casa da Atalanta, para a Liga dos Campeões. O internacional português considera que os ingleses tiveram alguma sorte em conseguir levar um ponto.

"Foi um jogo difícil. Quando se joga aqui em Bérgamo é sempre difícil, mas acreditamos até ao fim e estou muito feliz. Não desistimos nunca, acreditamos até ao fim, é um bom resultado para nós. O início foi difícil, sabíamos que a Atalanta ia fazer muita pressão, têm um treinador fantástico. Tivemos um pouco de sorte no final, mas o futebol é isto", atirou, em declarações à BBC.

"Ainda temos que melhorar, temos jogadores diferentes, um sistema diferente, temos de nos adaptar uns aos outros... vai levar tempo. Temos tempo para melhorar e sermos melhores", acrescentou CR7.