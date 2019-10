"Cristiano, marcaste mais golos nos últimos dois anos do que as vezes em que fui à casa de banho"

Patrice Evra com um curioso comentário nas redes sociais.

Não é a primeira vez e seguramente não será a última: no que toca a Ronaldo, Patrice Evra continua com tiradas dignas de realce. O antigo internacional francês, que jogou com CR7 no Manchester United, comentou uma publicação do jogador português a propósito do golo 700, entre clubes e seleção principal, alcançado na derrota com a Ucrânia.

"Cristiano, marcaste mais golos nos últimos dois anos do que as vezes em que eu fui à casa de banho", surge escrito num comentário de Instagram, onde o craque publicou um vídeo com alguns dos grandes golos que já apontou na carreira.