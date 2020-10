Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes, com os três futebolistas a terem sido afastados do estágio da seleção nacional.

Giorgio Chiellini, companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, revelou que o internacional português está "sereno" e "a apanhar banhos de sol", depois de ter testado positivo à covid-19.

"Cristiano está bem, ele está sereno, a apanhar banhos de sol. Quando ele recuperar, voltará", assinalou Chiellini na conferência de imprensa de antevisão do embate entre a Itália e a Holanda, da Liga das Nações, agendado para quarta-feira.

O capitão da Juventus e da seleção transalpina, de 36 anos, sublinhou que era previsível o aumento das infeções de covid-19 na sociedade e no mundo de futebol, considerando que é fundamental "continuar a jogar", cumprindo com as regras definidas pelas autoridades sanitárias.

"Uma bolha é difícil, o futebol é diferente. Já temos uma meia bolha, quando há casos positivos no grupo, ficam isolados até que haja dois testes negativos"

"Devemos estar preparados, devemos continuar, estou convencido que devemos continuar, com cuidado, mas não podemos parar. Por duas razões, uma é económica e a outra é social", lançou o central italiano.

Chiellini também considerou "difícil" para o futebol criar uma bolha como a Liga norte-americana de basquetebol (NBA) fez para tentar limitar as infeções.

O capitão da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo testou positivo à covid-19 e vai falhar o encontro de quarta-feira com a Suécia, da Liga das Nações, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional após teste positivo para covid-19, pelo que não defrontará a Suécia. O internacional português está bem, sem sintomas e em isolamento", lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

Ronaldo é o terceiro jogador de Portugal a estar infetado com o novo coronavírus, depois de José Fonte e Anthony Lopes, com os três futebolistas a terem sido afastados do estágio da seleção nacional.