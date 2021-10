"Cristiano é Cristiano. O que ele fez foi como um déjà vu"

Grandes elogios de Paul Pogba ao internacional português, que na quarta-feira deu o triunfo ao Manchester United sobre a Atalanta na Liga dos Campeões.

Após o triunfo do Manchester United sobre a Atalanta, por 3-2, numa reviravolta consumada por Cristiano Ronaldo, depois de os "red devils" terem mesmo estado a perder por 0-2, Paul Pogba não se conteve nos elogios ao astro português.

"Cristiano é Cristiano. O que ele fez hoje foi apenas uma coisa à Cristiano. Foi como um déjà vu! Estás a falar de Ronaldo... Toda a gente sabe, eu não preciso de dizer nada", começou por dizer.

"Toda a gente sabe, ele está aqui, é um campeão do Mundo e ganhou a Bola de Ouro por quantos anos?! Tem sido o melhor do mundo por muitos anos, então... O que podes dizer sobre ele?! Apenas [podes ter] respeito. [O resto] Ele mostra-o no campo", concluiu o internacional francês.